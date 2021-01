Jours fériés et ponts 2021 : quels jours poser pour avoir plus de vacances ?

publié le 01/01/2021 à 07:02

C'est un calcul qu'il faut effectuer tous les ans : comment profiter de longues pauses en prenant le moins de jours de congés payés ? Certains jours fériés tombent, tous les ans, le même jour de semaine : le dimanche de Pâques, le lundi de Pentecôte ou le jeudi de l'Ascension. Mais d'autres varient d'une année à l'autre, permettant d'offrir des congés plus ou moins longs.

Manque de chance, en 2021, un grand nombre de jours fériés tomberont un samedi. C'est le cas pour la fête du travail, le samedi 1er mai, mais aussi le 8 mai. Ce sera aussi le cas en fin d'année, avec Noël et le 1er janvier qui tomberont tous les deux des samedis.

Le mois de mai reste le meilleur moment pour prendre de longues vacances sans poser un trop grand nombre de jours. En prenant six jours de congé, il sera possible d'avoir une pause de 12 jours du jeudi de l'Ascension, le 13 mai, à la Pentecôte, le lundi 24 mai.

D'autres ponts sont envisageables lors de la seconde partie de l'année. Le 14 juillet tombera un mercredi, et il sera donc possible de bénéficier de cinq jours de repos en prenant deux jours de congé seulement, les lundi et mardi ou jeudi et vendredi.

De même, l'Armistice tombera le jeudi 11 novembre. En prenant un jour de congé payé le vendredi, vous pourriez bénéficier d'un week-end de quatre jours. Tout le monde pourra, en plus de cela, bénéficier d'une pause de trois jours à la Toussaint, le 1er novembre tombant un vendredi. En cumulant ces fêtes, il est possible d'avoir 14 jours sans travail, du 1er au 14 novembre, en prenant huit jours de congé.