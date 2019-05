publié le 08/05/2019 à 17:15

En ce 8 mai, beaucoup de Français sont en repos. Comme le prévoit le code du Travail, ce jour est férié. Leur origine est principalement religieuse. Au départ, ils n'avaient pas vocation à être des jours de repos, mais des jours dédiés à la messe. Avant la révolution de 1789, on en comptait entre 40 et 50.



Aujourd'hui, il y en a 11, dont 5 fêtes civiles qui commémorent des événements historiques comme aujourd'hui le 8 mai et 6 fêtes religieuses, comme Noël ou Pâques.



L'Assomption est le plus ancien jour férié, elle l'est devenue en 1638. Le 15 août, fête de Marie, est alors décrété Fête nationale par Louis XIII. La mère de Jésus devient protectrice du royaume de France. Il faudra attendre 1880 pour que le 14 juillet devienne la Fête nationale actuelle.

Y a-t-il des exceptions ?

L'Alsace et la Moselle ont deux jours fériés en plus : le Vendredi saint, deux jours avant Pâques, et la Saint-Etienne le 26 décembre, en hommage au premier martyr chrétien.

Les territoires d'outre-mer ont également leurs propres jours fériés, notamment l'abolition de l'esclavage dont les jours de commémoration varient selon les départements.