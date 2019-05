publié le 30/05/2019 à 06:02

Cela ne vous a sans doute pas échappé, comme tous les ans, le 40e jour après Pâques, soit cette année le jeudi 30 mai, est férié. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est ce que signifie cette date pour les religieux catholiques, protestants et orthodoxes.



Cette fête religieuse se nomme l'Ascension, dérivée du latin "ascensio", qui désigne l'action de monter. Elle intervient le 126e jour de l'année, quarante jours après Pâques, et dix jours avant la Pentecôte, et célèbre la dernière rencontre entre Jésus et ses disciples ainsi que sa montée vers les cieux.

L'Ascension se trouve donc dans la continuité directe du week-end de Pâques, marquant la crucifixion de Jésus (vendredi saint) puis sa résurrection au troisième jour (dimanche de Pâques), avant le retour de sa présence par l'envoi de son Esprit saint sur Terre (Pentecôte).

Fêtée dans plusieurs pays du monde, sa date varie, car elle dépend de celle de Pâques, qui n'est pas fixe. En 2020, l'Ascension aura lieu le 21 mai.