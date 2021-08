Jeux Olympiques 2021 : l'archère sud-coréenne harcelée pour sa coupe de cheveux

L'athlète sud-coréenne, An San, a remporté trois médailles d'or au tir à l'arc à Tokyo

Malgré ses performances, les internautes ont trouvé à redire sur sa coupe de cheveux. L'archère An San, est la première athlète sud-coréenne à remporter trois médailles d'or pour son pays aux Jeux Olympiques. À Tokyo, elle a décroché l'or au cours des épreuves individuelles, en équipe et mixte. Pourtant, elle plus fait parler d'elle sur les réseaux sociaux pour sa coupe de cheveux que ses succès.

Les internautes sud-coréens ont jugé la coupe de l'athlète de 20 ans trop courte, relate le New York Times. Certains sont même allés jusqu'à caractériser le style capillaire de l'archère de "féministe". Comme le rappelle le journal américain, le féminisme s'interprète comme une haine des hommes en Corée du Sud.

Une vague de soutien à An San a tout de même le jour pour soutenir la jeune championne olympique. Le président sud-coréen Moon Jae-in a même tenu à apporter son soutien publiquement. "Derrière les grandes performances d’un individu se trouvent des entraînements incessants et une profonde solitude. Parfois, ils doivent faire face à des attentes excessives ainsi qu’à la discrimination. Nous nous concentrons souvent sur les résultats finaux, mais il n’y a pas de moment facile dans le parcours. Sa fierté est la nôtre", a défendu le chef d'État.