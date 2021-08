Jeux Olympiques 2021 : le cheval d'un cavalier suisse euthanasié après une chute

"La blessure nous a contraints à le laisser s'en aller". C'est le cœur lourd que Robin Godel, cavalier suisse aux Jeux Olympiques de Tokyo, a annoncé que son cheval Jet Set a dû être euthanasié. Victime d'une chute lors du parcours du cross complet de Sea Forest aux JO, le cavalier suisse avait été contraint à l'abandon.

"J'ai l'immense regret de vous annoncer le départ bien trop précipité de mon cher Jet Set, suite à une rupture de ligament sur le cross ici à Tokyo. Dans une galopade à seulement quelques sauts de l'arrivée, la blessure nous a contraints à le laisser s'en aller", écrit le cavalier sur Facebook.

"Jet était un cheval hors du commun et une fois de plus, il était en train de réaliser un cross magnifique. Il est parti sur ce qu’il aimait le plus faire : galoper et survoler les obstacles. Je vous remercie tous pour votre soutien et en suis profondément touché. J'espère que vous comprendrez mon absence des réseaux sociaux ces prochains temps", a ajouté Robin Godel.