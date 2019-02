Hong Kong envahi par les sangliers sauvages

publié le 04/02/2019 à 15:23

L'année du cochon débute mardi 5 février. Et un événement singulier fait étrangement écho à cette célébration du nouvel an chinois. Des sangliers sauvages ont effet envahi Hong Kong dont le territoire est en grande partie recouvert par la jungle subtropicale. Et la cohabitation est de plus en plus compliquée avec les habitants.



"Ils sont dangereux pour les passants quand ils dévalent les collines; une menace pour les personnes âgées et les plus faibles; un danger pour la circulation et les randonneurs", explique à l'AFP Chan Chit-kwai, un conseiller municipal qui demande des mesures.

Une nourriture facilement accessibles dans les poubelles, sur les barbecues de plein air disséminés dans les parcs, ou auprès d'humains compatissants, incite ces animaux à s'aventurer toujours plus loin, au grand dam des riverains.

D'après les autorités, les signalements de présence et de nuisances ont plus que doublé ces dernières années, de 294 pour toute l'année 2013 à 679 entre janvier et octobre 2018. Des gens ont été blessés, notamment deux personnes âgées mordues en octobre.



De son côté, le ministère de l'Agriculture envisage désormais d'abattre les sangliers les plus dangereux. "Nous utiliserions des drogues pour euthanasier les cochons sauvages", dit Cheung Ka Shing, responsable de ce ministère qui a déjà stérilisé 54 sangliers.

Alors que #HongKong se prépare à célébrer le #YearOfThePig¿, - un débat s'enflamme sur ce qu’il faut faire de sa population de sangliers en pleine croissance et de plus en plus enhardie

Par @AFP pic.twitter.com/MZQnaMKkLn — AsieNews (@AsiaNews_FR) 2 février 2019