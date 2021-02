publié le 26/02/2021 à 12:38

Elle dénonce "une attaque très claire". Le 23 février, Christelle Rabier a déposé plainte contre le député Julien Aubert pour "injure publique à l'encontre d'un fonctionnaire public". Chercheuse à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), elle accuse l'élu de l'avoir désignée comme "islamo-gauchiste", aux côtés de sept autres universitaires.

Tout remonte au 25 novembre dernier, explique le Huffington Post, à l'origine de l'information. A cette date, Julien Aubert, député Les Républicains du Vaucluse demande "une mission d’information sur les dérives intellectuelles idéologiques dans les milieux universitaires", et notamment celles associées au très controversé "islamo-gauchisme". Le lendemain, Julien Aubert tweete à nouveau : cette fois, il cite les comptes de Christelle Rabier et de ses collègues pour justifier sa demande, les appelant "coupables" qui "s'autodésignent".

🔴 [COMMUNIQUÉ DE PRESSE]



Avec @damienabad, nous demandons au président de l'Assemblée nationale de créer une mission d’information sur les dérives intellectuelles idéologiques dans les milieux universitaires.#CancelCulture #islamogauchisme pic.twitter.com/xyniKHgMO0 — Julien Aubert (@JulienAubert84) November 25, 2020

➡ Universités :



Les coupables s'autodésignent.



Alors que la privation du débat, l'ostracisation et la censure est constatée par nombre de professeurs, étudiants ou intellectuels, certains se drapent dans des accusations de fascisme et de maccarthysme. pic.twitter.com/ORN09hQ6lB — Julien Aubert (@JulienAubert84) November 26, 2020

A la suite de ces tweets et de la récente polémique lancée par Frédérique Vidal sur le même thème, Christelle Rabier a décidé de porter plainte "pour que les députés sachent qu'il n'est pas possible de s'en prendre impunément à des universitaires mis en cause au fait du titre qu'ils étaient universitaires". Interrogé par le Huffington Post, son avocat, Me Raphaël Kempf, insiste : "Les 'Coupables' de quoi? D’'islamo-gauchisme', de ‘cancel culture’, de ‘censure’... Le but est de jeter le discrédit et l’anathème sur les universitaires".

Il explique par ailleurs pourquoi il n'a pas plutôt porté plainte pour diffamation. "Pour que ce soit de la diffamation, il faut que ce soit quelque chose de précis, justifie-t-il. Si nous attaquions pour diffamation, cela voudrait dire que l’on considère que le terme ‘islamo-gauchisme’ correspondrait à une certaine réalité". Or le monde universitaire, comme le prestigieux CNRS s'accorde pour dire que l'islamo-gauchisme ne revêt aucun caractère scientifique.