Mont-Blanc : la Mer de Glace "n'est pas sauvable" pour François-Marie Bréon

Emmanuel Macron se rend au chevet du Mont-Blanc ce jeudi 13 février afin de mesurer l'urgence climatique et aborder le thème de l'environnement. Pour François-Marie Bréon, climatologue, alpiniste, chercheur au Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (IPSL), la Mer de Glace du Mont Blanc "n'est pas sauvable", "elle va continuer à régresser, c'est une certitude absolue". Cependant, il pense que "la problématique du tourisme au Mont-Blanc n'a absolument rien à voir avec le réchauffement climatique".

Si les politiques peuvent avoir une influence, c'est sur la question des transports pour se rendre sur place : "Les responsables politiques peuvent favoriser les transports électriques" mais une simple mesure restrictive ne fera pas l'affaire pour François-Marie Bréon : "Je ne pense pas que fermer le tunnel du Mont-Blanc va régler le problème".

"En France, la température moyenne s'est élevée d'un degré et demi depuis l'ère pré-industrielle", explique le chercheur, ce qui rend "assez logique que là où on avait de la neige avant, on ait de la pluie maintenant". Mais une limitation du réchauffement climatique impliquerait une vraie remise en question. "On n'a pas envie de remettre en cause notre mode de vie qui est par plein de côtés, très confortable". Cette absence d'envie de changement provoque d'ailleurs un "scepticisme sur les mesures qui doivent être prises (qui) reste bien présent".