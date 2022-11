INVITÉS RTL - Macron refuse de "politiser le sport" : "Il a raison", estime un économiste du sport

Est-ce aux sportifs de porter les débats politiques ? La question se pose à quelques jours du début d'une Coupe du monde de football controversée au Qatar, et des déclarations d'Emmanuel Macron en réponse aux critiques émises sur l'événement. "Il a raison", explique Vincent Chaudel, économiste du sport, à propos du président qui refuse de "politiser le sport". Ce dernier rejoint le chef de l'État sur le fait que "ce n'est pas aux joueurs de l'équipe de France de porter la politique extérieure internationale de la France".

Cependant, Vincent Chaudel nuance : "Le sport, c'est un phénomène politique, bien évidemment", faisant valoir le "lien social" du sport amateur et "l'image" que porte le sport professionnel, "pour les collectivités, pour les partenaires, pour les médias, pour tout un tas d'acteurs", des compétitions.

Concernant les différences culturelles mises en avant par le Qatar, qui interdit l'homosexualité sur son sol, Vincent Chaudel se veut clair : "Moi je suis plutôt de l'ordre de 'à Rome fait comme les Romains'", appuyant la position controversée d'Hugo Lloris, qu'il "comprend".

On a tous envie de penser que le sport c'est juste le sport et c'est en dehors de la société, mais ce n'est pas le cas Didier Poulmaire, arbitre au tribunal arbitral du sport à Lausanne

De son côté, Didier Poulmaire, arbitre au tribunal arbitral du sport à Lausanne ne boycottera pas les matchs du mondial. Mais il ne partage pas l'avis de Vincent Chaudel : "On a tous envie de penser que le sport c'est juste le sport et c'est en dehors de la société, mais ce n'est pas le cas", estime-t-il.

La question de la nécessité d'avoir une éthique, "la société y a déjà répondu", poursuit celui qui est aussi administrateur du think tank Sport et Citoyenneté. "Vous avez dans les contrats des joueurs professionnels aujourd'hui des clauses éthiques", précise-t-il. "Donc le sport est dans la société [...] et heureusement, les athlètes peuvent nous faire la publicité de produits mais ils peuvent aussi nous dire ce qu'ils pensent", ajoute-t-il encore. Et de rappeler l'article 1 des statuts de la Fédération Française de Football stipule que "la Fédération se doit de défendre les valeurs de la République".

