INVITÉS RTL - "Forfait patient urgences" : "On a autre chose à faire", dénonce un médecin urgentiste

Véronique Albaladejo et Christophe Prudhomme étaient les invités de RTL

À partir de ce samedi 1er janvier, un patient qui se présente aux urgences sans être hospitalisés devra débourser 19,61 euros avant de quitter l'hôpital, et non plus tard, avec une facture envoyée, comme c'était le cas jusqu'à présent.

Une procédure unifiée qui est censée simplifier les démarches, mais à laquelle s'oppose Christophe Prudhomme, médecin urgentiste à l’hôpital Avicenne de Bobigny. "Est-ce que c'était le moment de mettre en oeuvre ce type de mesure ?, s'interroge-t-il. Ça va créer des tensions, de la suradministration. On a autre chose à faire".

"Nous, les soignants, on ne se préoccupera pas de ces problèmes financiers et administratifs", ajoute le médecin. "Il y a les applaudissements, les remerciements des patients, mais on est face à un gouvernement qui ne nous entend pas", poursuit-il.

Véronique Albaladejo, infirmière en bloc opératoire du CHU de Grenoble, alerte elle aussi sur l'état d'un hôpital "malade" et espère que le président de la République abordera cette question lors de ses vœux du 31 décembre : "Si les choses ne se modifient pas en profondeur, comment fera-t-on pour garder des soignants qui sont épuisés au bout de deux ans ?".