En cette fin d'année, le variant Omicron sature un peu plus chaque jour les services de réanimation des hôpitaux. En conséquence, de nombreuses opérations sont déprogrammées, par manque de places.

Âgé de 21 ans, Tristan souffre d'une tumeur au cerveau et son passage au bloc a déjà été repoussé à deux reprises. Face au rebond épidémique, il craint que ça ne recommence : "Il y a un sentiment de colère car il est assez anormal, en France, de ne pas pouvoir se faire soigner car des gens n'arrivent pas à accepter de se faire vacciner et donc du coup tombent malades et occupent des places en réanimation".

"S'ils avaient fait peut-être un peu plus attention, ils auraient permis à d'autres gens de se faire soigner", estime-t-il. Tristan regrette également : "On a vu qu'en 2020, le nombre de décès de cancers a augmenté de manière assez significative et on sait qu'avec Omicron, les hôpitaux ne risquent pas de se vider d'ici février et il y a donc toujours ce risque de déprogrammation".