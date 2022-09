"Avatar 2" : nos premières impressions sur "La Voie de l'eau"

RTL a eu la chance de découvrir 11 minutes du prochain film de James Cameron, Avatar : la voie de l'eau. Résultat : nous avons découvert les plus beaux effets spéciaux jamais vus sur grand écran. Impossible de distinguer les vrais acteurs de ceux réalisés numériquement. Idem pour les décors. Il est désormais presque impossible de faire la distinction entre des paysages naturels et créés par ordinateur.

Nous avons pu découvrir de nombreuses scènes aquatiques. La faune et la flore sont sublimes. James Cameron confirme son statut de génie de la technique. Il a encore inventé une nouvelle caméra et de nouveaux dispositifs. Les logiciels qui servent à créer les effets spéciaux progressent tous les ans. Nous sommes là au plus haut niveau.

L’intrigue prend place une dizaine d’années après les évènements du premier film Avatar. Le peuple Na’Vi profite d'une paix rudement obtenue depuis la chute du colonel Miles Quaritch. Jake et Neytiri ont fondé une famille et sont désormais parents de quatre enfants. Mais les ressources exceptionnelles de leurs terres attirent toujours les convoitises...

James Cameron a promis un film aquatique, qui se déroule principalement sous l'eau. La bande-annonce démontrait le caractère central de cet élément avec de sublimes images de la faune et la flore aquatiques de Pandora. Sorti en 2009, le premier long-métrage a coûté près de 237 millions de dollars et en avait rapporté 2,8 milliards dans le monde. Le film est attendu dans les salles obscures françaises le 14 décembre.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info