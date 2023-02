Accident de Pierre Palmade : "On se doutait qu'il avait un problème avec la drogue", confie une voisine

Les policiers poursuivent leur enquête dans le cadre de l'accident de voiture dans lequel l'acteur Pierre Palmade a été impliqué ce vendredi 10 février. L'humoriste, qui a depuis été testé positif à la cocaïne, a percuté une voiture dans laquelle se trouvait une femme enceinte, qui a perdu son bébé, ainsi qu'un enfant de six ans et son père qui sont toujours hospitalisés.

Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires sous l'emprise de stupéfiants. Ce dimanche, le domicile de l'artiste situé à Cély-en-Bière (Seine-et-Marne) a été perquisitionné sous les yeux d'une commerçante du village qui a bien voulu témoigner au micro de RTL. Interrogée sur la consommation de drogue du comédien, cette voisine de l'acteur n'a pas semblé étonnée. "On se doutait qu'il avait un problème avec la drogue. Tout le monde le sait plus ou moins", confie-t-elle.

"On a déjà vu des allées et venues. Après, ce qu'il se passe chez nos voisins, cela reste chez nos voisins. Il avait un comportement à risque". De nombreux riverains de la commune ont confirmé cette donnée et certains ont pointé du doigt les actions inacceptables de Pierre Palmade.

Une pensée pour les autres victimes

"On ne prend pas le volant lorsque l'on a de la cocaïne dans le sang. Cela fait plus mal pour la maman qui a perdu son bébé, à sept mois, c'est dur", a ainsi confié Virginie au micro de RTL. "Moi qui suis maman, j'aurais déjà préparé la chambre et plein d'autres choses, donc on s'imagine tout cela. Ce n'est pas parce que c'est quelqu'un de connu, qu'il ne doit pas payer pour ce qu'il a fait".

Comme cette voisine, beaucoup se sont imaginé à la place des victimes car ils passent chaque jour par les lieux de l'accident.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info