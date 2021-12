INVITÉE RTL - Affaire Agnel : "Il savait très bien ce qu'il faisait", commente une psychiatre

"À 13 ans, le consentement ne peut pas être libre et éclairé avec un adulte." Murielle Salmona, psychiatre et présidente de l'association "Mémoire Traumatique et Victimologie", a rappelé que la différence d'âge entre Yannick Agnel et la victime présumée était trop importante pour que le rapport soit consenti.

L'ex-nageur est mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineure pour avoir eu des relations sexuelles avec une jeune fille de 13 ans en 2016 alors qu'il en avait 24. Murielle Salmona a rappelé que, dans ce cas de figure, "on est pas du tout dans un rapport d'égalité, il y a forcément un rapport d'autorité de la part de l'adulte".

Concernant la prise de conscience de son acte par Yannick Agnel, elle a ajouté qu'à ce moment-là, "il sait très bien ce qu'il fait". "Ce n'est pas une femme, c'est encore un enfant", a-t-elle lancé.

La protection des enfants est un sujet de plus en plus pris au sérieux ces dernières années par la justice française. Pour Murielle Salmona, "les droits des enfants ont beaucoup progressé. On sait l'impact traumatique que cela peut avoir sur une personne mineure".