"Elle aimait la France et la gastronomie française." Guillaume Gomez, représentant personnel du Président de la République pour la Gastronomie et l’alimentation, a évoqué sur RTL, les goûts de la défunte Reine d'Angleterre, Elizabeth II. "Le menu de Buckingham Palace étaient en français et elle adorait le foie gras", assure-t-il. "Elle a demandé, lors de toutes ses visites, de René Coty à Emmanuel Macron, à manger du foie gras à chaque fois qu'elle venait en France."

L'occasion pour Guillaume Gomez de rappeler l'importance de la diplomatie culinaire. "Depuis Talleyrand et Antonin Carême, les chefs cuisiniers des chefs d'État ont ce que l'on appelle le 'téléphone bleu' sur lequel ils peuvent s'appeler pour connaître les aliments qui pourraient faire plaisir au dirigeant qui est reçue", dévoile-t-il. Car si les allergies alimentaires et religieuses sont reçues via un protocole, les petits plaisirs coupables des chefs d'État ne sont généralement connus que de son chef.

Pour les visites de la Reine, l'ancien chef de l'Élysée était ainsi en contact avec Mark Flanagan, chef de Buckingham Palace. Et preuve que le téléphone bleu fonctionne bien : après que la Reine a goûté l'agneau de Sisteron de Guillaume Gomez, les exportations de la filière sont reparties à la hausse en Grande-Bretagne.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info