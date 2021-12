Coronavirus : que risque-t-on en cas de faux passe vaccinal ?

C'est l'un des nombreux aléas liés à l'épidémie de la Covid-19. Présenter un faux passe vaccinal pour voyager ou encore aller au restaurant présente des risques et les peines encourues sont désormais connues. Les montants des amendes sont nettement plus salés : si quelqu'un présente le passe vaccinal d'une autre personne, il devra payer 1.000 euros contre 135 aujourd'hui.

Si trois violations sont constatées, la peine encourue reste six mois de prison et 3.750 euros d'amende. Les patrons d'établissements recevant du public vont aussi contribuer à la lutte contre la fraude au passe vaccinal puisque le projet de loi leur permet de vérifier l'identité de leurs clients.

S'ils ne contrôlent pas les passes vaccinaux, eux aussi risquent 1.000 euros d'amende dès le premier manquement. Jusqu'à présent, il était prévu une sanction à leur encontre après trois manquements.

À écouter également dans ce journal

Covid-19 - Un arrêté du ministère de la Santé, publié ce mardi 28 décembre, autorise "à titre exceptionnel" et jusqu'au 31 janvier 2022, la vente d'autotests dans les grandes surfaces. Jusqu'à présent, seules les pharmacies étaient autorisées à les vendre.

Travail - C'est l'une des principales mesures restrictives annoncées par Jean Castex, lundi 27 décembre. Le recours au télétravail "sera rendu obligatoire" à partir de la rentrée "pour tous les salariés pour lesquels il est possible", à raison de "trois jours minimum par semaine et quatre jours quand cela est possible".

International - Les deux alpinistes français, qu'une équipe de secouristes argentins recherchait depuis dimanche dans le secteur du volcan andin Ojos del Salado, qui culmine à 6.891 m d'altitude, ont été retrouvés sains et saufs, ont annoncé les autorités locales mardi 28 décembre.