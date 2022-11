Climat : Cyril Dion pointe ceux qui "ont tout fait pour empêcher que des mesures soient prises"

Poète et réalisateur écologiste, Cyril Dion a conservé son optimisme. En marge du lancement de la COP27, qui s'est ouverte dimanche 6 novembre à Charm el-Cheikh, en Égypte, l'auteur sort une série de trois documentaires intitulée Un monde nouveau, diffusée dès mardi 15 novembre sur Arte.

Toutefois, l'écrivain de 44 ans nuance son propos, évoquant les politiques gouvernementales en matière d'écologie. "Le problème, c'est que la majorité des décisions publiques sont orientées par des intérêts privés", estime le coréalisateur de Demain, soulignant que, pour lui, l'écologie est aussi politique. "Quand on a fait la convention citoyenne malheureusement, on a été témoins [...] du fait qu'un certain nombre de mesures, élaborées par des citoyennes et des citoyens [...] on été détricotées, amoindries pour défendre des intérêts économiques", précise-t-il ensuite.

Cyril Dion va même plus loin, pointant certaines industries telles que, "l'industrie automobile, l'industrie aéronautique", qui selon lui, "ont tout fait pour empêcher que des mesures soient prises, comme par exemple diminuer la taille et le poids d'un certain nombre de véhicules pour qu'ils consomment moins".

Mais le militant écologiste ne désespère pas pour autant. "On attend toujours quelque chose, il faut qu'il y ait un endroit où tous les dirigeants du monde puissent se parler", assure-t-il concernant l'issue de la COP27.

