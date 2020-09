publié le 15/09/2020 à 18:44

"Oui, la France va prendre le tournant de la 5G", assurait, lundi 14 septembre, Emmanuel Macron pointant les opposants à l’innovation technologique, attachés, selon lui, au "modèle amish" et au "retour à la lampe à huile." Pour Cyril Dion, le président à tendance à "simplifier à outrance" les contestataires à la 5G.

Le militant écologiste s’est dit sur RTL "en colère" après les propos du chef de l’État, coupable, selon lui, d’une "réponse assez irresponsable et assez médiocre". Pour Cyril Dion, garant de la Convention Citoyenne pour le Climat, Emmanuel Macron "ne respecte pas sa promesse", alors que le gouvernement a mis en place la Convention citoyenne pour le climat, qui réclamait notamment un moratoire sur la 5G.

"On sait que la 5G, ce sont des milliards de téléphones qu’il va falloir remplacer, donc des minerais qu’il va falloir aller chercher, donc des téléphones qu’il va falloir jeter et dont on ne sait pas s’ils vont pouvoir être recyclés", a poursuivi l’écrivain et réalisateur. Et d’ajouter : "On ne se pose jamais la question de savoir où est-ce que ç’a été tranché cette histoire de 5G". "Je suis parfois un peu fasciné par la propension des responsables politique à faire des promesses et à retourner leur veste d’un revers de main", a aussi déclaré Cyril Dion au micro de RTL. Le militant écologiste s’est aussi interrogé sur la politique de l’exécutif : "Pourquoi se donner autant d’efforts pour faire ensuite comme ils ont envie de faire ?"

Garant de la Convention citoyenne, Cyril Dion évoque un travail consistant à "faire en sorte que les débats qui ont eu lieu se fassent de façon plurielle et indépendante, que les citoyens ne soient absolument pas influencés par un parti ou un autre", ce qui a bien a été respecté. "L’autre dimension de notre rôle, c’est de faire en sorte que le gouvernement respecte ses engagements. C’est pour ça que je viens dans votre émission pour dire ‘le président de la République ne respecte pas ses engagements sur ce point'", ajoute l’invité de RTL.

"La spécialité d’Emmanuel Macron, c’est de vous dire ce que vous avez envie d’entendre, ce qu’il fait avec tout le monde", a enchaîné Cyril Dion. "Je ne travaille plus avec lui depuis bien longtemps", a-t-il encore assuré.