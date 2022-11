Crédit : EGYPTIAN PRESIDENCY OF COP27 / AFP

INVITÉE RTL - COP27 : "On manque cruellement d'ambition", a déploré Marine Pouget de Réseau Action Climat

"C'est le seul moment dans l'année où tous les pays représentés à l'ONU se réunissent pour parler du changement climatique." Invité de RTL matin ce dimanche 6 novembre, Marine Pouget, responsable gouvernance internationale sur le climat de Réseau Action Climat, a loué l'importance de l'organisation des COP mais attend beaucoup des représentants des 200 pays réunis à Charm el-Cheikh en Egypte.

Les COP permettent "d'avancer des ambitions collectives pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre", selon elle. Pour illustrer son propos, Marine Pouget a utilisé l'image du "phare". "On est dans une tempête et il y a un phare qui aide à s'orienter. Alors, à quelle vitesse les bateaux - donc les pays - vont vers ce phare ?", s'est-elle interrogée avant d'ajouter : "On manque cruellement d'ambition."

Cette déception est incarnée par la France qui, pour la représentante de l'ONG, "n'est pas une excellente élève, surtout si on sait que c'est la marraine de l'accord de Paris". Elle a notamment ciblé le "ferroviaire" ou la "rénovation des logements".

Enfin, Marine Pouget a tenu à dresser le "grand enjeu" de cette COP27 en Egypte : "Répondre aux catastrophes climatiques qui frappent les pays du Sud et en particulier le continent africain." Elle a alors expliqué que "depuis des décennies, on demande des sommes d'argent pour les soutenir car ils ne sont pas responsables du réchauffement climatique".

