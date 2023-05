INVITÉ RTL - Alcool au volant : François Braun répond à Julien Courbet

François Braun, le ministre des Solidarités et de la Santé, était l'invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, ce dimanche 28 mai. Le ministre a notamment été interpellé sur le sujet des addictions et en particulier sur la prévention contre les dangers de l'alcool.

L'alcool est au centre de plusieurs faits-divers ces dernières semaines. Trois policiers ont notamment perdu la vie dans un grave accident de la route dans le Nord. Le responsable de l'accident était fortement alcoolisé. Au micro de RTL, l'animateur Julien Courbet avait interpellé sur le manque de prévention concernant l'alcool, en comparaison des campagnes contre le tabac.

"On a un problème de prévention, de toutes les addictions", admet François Braun. "On a un problème de prise en charge des malades." Il rappelle que les prises en charge sont différentes d'une substance à l'autre : "Aujourd'hui il faut travailler à la base des addictions, en particulier avec les jeunes."

Un message sur les bouteilles moins efficace ?

Le ministre a souligné l'importance d'apprendre aux jeunes à se protéger contre les risques d'addiction et "d'apprendre à dire non". "Au sujet de l'alcool, il y a des campagnes qui ne cessent de passer, peut-être même plus que pour les risques du tabac", répond François Braun aux interrogations de Julien Courbet.

L'animateur de Ça peut vous arriver s'étonnait entre autre qu'il n'y ait pas de messages de prévention sur les bouteilles d'alcool, comme il peut y en avoir sur les paquets de cigarettes. "Pour l'instant, il n'y a pas eu de signes qu'un message sur les bouteilles serait plus efficace, peut-être même moins que les campagnes que nous faisons", a rétorqué le ministre de la Santé.

