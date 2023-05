INVITÉ RTL - Alcool au volant : "C'est irréparable ce que j'ai fait", confie Joachim Maire, condamné pour homicide

En début de semaine sur RTL, Julien Courbet a raconté comment il a perdu son père, fauché par un homme alcoolisé au volant de sa voiture. L'animateur de Ça peut vous arriver a posé la question de la prévention contre les dangers de l'alcool. Ce jeudi 25 mai, Joachim Maire est l'invité de RTL. Il y a 20 ans, après avoir bu avec des amis, il avait pris le volant et percuté de plein fouet une voiture qui arrivait en face de la sienne. Mortellement blessée, sa compagne décédera quelques jours après.

"Très souvent, on sait qu'on n'a pas le droit, mais on prend le risque. Je n'avais pas conscience, c'était une normalité", témoigne-t-il. "J'ai été condamné pour un homicide par négligence. Je dis que quand on boit régulièrement de l'alcool et qu'on prend le volant, ce n'est plus de la négligence, c'est prémédité. Avec le recul, ce n'est plus un homicide involontaire. J'ai enlevé la vie à quelqu'un qui m'aimait... Cette culpabilité, je la garde en moi, elle est énorme", dit-il.

"Se demander pardon, c'est compliqué, même 20 ans après. Tout a changé pour moi, ma vision de la vie est bouleversée. C'était une maman, ses enfants n'ont pas pu voir leur maman. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais pardonner, c'est terrible", ajoute Joachim Maire. La famille de la victime ne lui a jamais pardonné. "Je les comprends tout à fait parce que c'est irréparable ce que j'ai fait. On ne peut jamais faire revenir une vie", dit-il.

"Je n'ai jamais refait ma vie, il y a une grande peur, une honte, de la culpabilité. Ce sont des émotions qui sont terribles et très fortes !", ajoute-t-il. Depuis, Joachim Maire parcourt les écoles en France et en Suisse pour alerter sur les dangers de la conduite sous l'emprise de l'alcool.

