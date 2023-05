Inflation : le superéthanol est-il toujours un bon plan ?

Aussi connu sous le nom d'E85, le superéthanol est depuis quelques années présenté comme le "carburant du pouvoir d'achat". Plus économique que l'essence ou le gazole, l'installation de boîtiers de conversion ont presque triplé en un an. Pourtant son prix a lui aussi augmenté. Les automobilistes sont-ils toujours aussi gagnants à passer au superéthanol ?

En 2022, 85.000 boîtiers ont été vendus, prouvant l'intérêt toujours plus grand pour le bioéthanol. Conséquence : la consommation de ce dernier a augmenté de 85% depuis an. Un sursaut énorme qui s'explique par le prix attractif de ce carburant. Il y a un an, le prix à la pompe était de 0,79 centimes le litre. Pourtant il n'est pas épargné par la hausse des prix, étant depuis quelques mois passé à 1,14 euros.

L'écart avec le super sans plomb 95 (SP95) est passé d'1,20 euros à 0,70 centimes. Une réduction non négligeable alors que l'utilisation d'E85 (un mélange de SP95 et de bioéthanol) provoque une surconsommation de carburant comprise entre 20% et 25%.

Un manque à gagner d'environs 40 euros

La disparition de la ristourne de trente centime du litre explique en partie cette augmentation des prix à la pompe. Mais c'est surtout des coûts de production des alcools agricoles plus élevés qui provoquent cette hausse.

Dans les calculs, il faut aussi prendre en compte l'achat et l'installation du boîtier de conversion. Car toutes les voitures ne sont pas encore compatibles à l'achat avec ce type de carburant. Il faut donc débourser entre 700 et 1600 euros pour passer au bioéthanol. "En moyenne, l'E85 permet d'économiser 458 euros pour 13.000 km parcourus par an, contre 500 euros auparavant", selon Nicolas Kurtsoglou, responsable carburants au syndicat des producteurs d'alcool agricole (SNPAA). Une perte donc d'une quarantaine d'euros en un an.

Toutefois, cette perte peut être légèrement compensée grâce aux aides apportées par certains départements et régions . Des aides forfaitaires sont ainsi distribuées dans plusieurs zones, permettant aux automobilistes de réduire la facture chez leur garagiste. La région Île-de-France offre notamment 500 euros pour l'acquisition et la pose d'un boîtier homologué chez un professionnel.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info