INVITÉ RTL - Inflation : "Nous allons la ramener vers 2% d'ici 2025", indique le gouverneur de la Banque de France

"Nous allons ramener l'inflation vers 2% d'ici 2025", a indiqué le gouverneur de la Banque de France sur RTL, ce mardi 25 avril. Cela pourrait même "probablement" arriver "d'ici fin 2024", a précisé François Villeroy de Galhau.

Pour y parvenir, le gouverneur de la Banque de France compte mobiliser la politique monétaire. "Les bons taux d'intérêt justes nous les avons relevés et c'est ça qui freine l'inflation", explique-t-il en reconnaissant toutefois qu'il y a "des incertitudes". "Ce que nous savons d'expérience, c'est que toujours et partout cette politique monétaire, ces taux d'intérêt justes, c'est efficace", ajoute-t-il. Le Canada enregistre aujourd'hui des premiers résultats, c'est-à-dire qu'ils ont passé le pic de l'inflation et du coup, ils ont décidé de se mettre en mode pause sur les taux d'intérêt".

Comme il l'explique dans sa lettre adressée au président, François Villeroy de Galhau, est persuadé que la cure aujourd'hui doit être d'ordre monétaire et non plus budgétaire. Il faut sortir du "quoi qu'il en coûte". "La réponse budgétaire, le fameux bouclier tarifaire, elle a eu un sens au début parce qu'elle a permis d'amortir le choc initial sur l'énergie, mais dans la durée, elle n'est pas efficace, la réponse, elle est monétaire", assure-t-il.

Sur la normalisation du crédit immobilier François Villeroy de Galhau, estime que c'est une bonne chose, mais seulement "pour ceux qui peuvent le rembourser". "Notre devoir à nous, c'est d'éviter de surendetter les ménages sur des mauvais crédits ou au passage qu'on mette d'ailleurs au bilan des banques". Quant aux spéculations autour des taux de rémunération du livret A qui resteraient inchangés François Villeroy de Galhau explique qu'elles sont "infondées" et que des "propositions vont être faites en juillet au vu des taux d'intérêt à ce moment-là".



