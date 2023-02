À écouter Le carburant E-85 est-il vraiment plus écologique ? 00:04:36

En ce week-end marqué par le début du salon de l'Agriculture, on parle beaucoup des prix des carburants et tout particulièrement de l'E85, présent au hall 2.2. La consommation de ce carburant, issu de l'agriculture française, a bondi en raison de son prix à la pompe, à savoir 1,20 euro le litre. 70 centimes moins chers que le Sans Plomb.

Depuis le mois de janvier, a grimpé de 80 % depuis janvier. Il est produit à base de maïs, de blé et de betteraves et occupe 280.000 hectares de terres agricoles. Un élément qui fait néanmoins grincer des dents certains écologistes qui estiment que cela pourrait servir à l'alimentation.

En 2022, en France, ce sont 18 millions d'hectolitres produits, c'est un quart de la production européenne. On devrait d’ailleurs continuer à pouvoir en produire plus. Ce carburant est désormais distribué dans un tiers des stations-service, mais on craint une augmentation du prix de l'E85. Il y a encore 1 an, le litre coûtait environ 75 centimes, 1 euro 12 aujourd'hui. Cela grimpe.

Une chose est sûre, cela reste rentable de rouler à l'E85 vis-à-vis du Sans Plomb. Vous économisez approximativement 500 euros par an. D’autant plus que l'E85 est, au même titre que le diesel et l'essence, concerné par l'annonce de Total qui plafonne les prix à 1 euro 99.

