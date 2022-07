FACT CHECKING - Inflation : y a-t-il vraiment des “hausses suspectes”, comme l’avance Michel-Édouard Leclerc ?

Qui est à l'origine de la hausse des prix ? Industriels et distributeurs se renvoient la balle. Le 30 juin dernier, Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E. Leclerc, avait interpellé le Parlement sur la hausse des prix des produits vendus dans ses magasins par les industriels. Pour lui, l'inflation ou encore la guerre en Ukraine n'en sont pas uniquement à l'origine ; ces hausses des prix ne sont "pas transparentes et sont suspectes". "Beaucoup des hausses demandées sont des hausses d'anticipation, voire de spéculation", avait-il ajouté.

Une théorie reprise par le député LFI Adrien Quatennens le 18 juillet dernier sur BFMTV. "Les Français payent pour une hausse des prix qui est largement due à la spéculation et aux superprofits de grands groupes", avait-il tweeté dans la foulée.

"Il ne semble pas y avoir de phénomène massif de 'hausses suspectes', comme avancé dans le débat public, c’est-à-dire des tentatives généralisées de la part des industriels de profiter d’un effet d’aubaine", a répondu le Sénat, via la commission des affaires économiques, dans un rapport rendu public le 19 juillet. Les sénateurs ne démentent donc pas l'influence de la spéculation financière dans l'augmentation des prix mais estiment qu'il n'est pas possible de la quantifier, faute de preuves. Ils insistent surtout sur un manque de transparence dans les échanges entre les industriels et les distributeurs alimentaires, indique Public Sénat.

D'après eux, les origines principales de l'inflation en France sont la reprise de l'économie après deux ans de crise sanitaire, les conditions climatiques extrêmes et la guerre en Ukraine.

"Les consommateurs ne sont pas des imbéciles"

Invité de FranceInfo lundi 25 juillet, Michel-Édouard Leclerc a remis en cause les conclusions de la commission des affaires économiques. "Le Sénat a beau écrire qu’il n’a pas vu, dans sa grande sagacité, de spéculation massive, mais les consommateurs ne sont pas des imbéciles. Je peux vous dire que depuis novembre de l’année dernière, les consommateurs dans nos magasins voient ce qui manque, ce qui augmente", a-t-il relevé.

Pour étayer son propos, le membre de la grande distribution a utilisé l'exemple de l'huile, longtemps en pénurie dans les magasins. "Regardez l’huile de tournesol, on dirait qu’elle revient, et pourtant il n’y a pas eu de récolte. Les distributeurs Français, on leur a fait le coup, ils ont payé 34 % plus cher […] une huile de tournesol qui n’a pas été ressemée, elle était là, elle était quelque part", s'est-il questionné.

Pas suffisant pour les auteurs du rapport sénatorial. "Quand on déclare que 50 % des hausses sont suspectes, on doit être capable de citer un autre exemple que l’huile de tournesol", a répondu Daniel Gremillet, sénateur LR et coauteur du rapport. Même son de cloche pour Anne-Catherine Loisier, sénatrice UDI de la Côte-d'Or : "S’il a des preuves à apporter, qu’il les apporte, et je pense qu’on sera plus dans le domaine de l’anecdote que dans un véritable mouvement sur l’inflation". La balle est donc, de nouveau, dans le camp du président du comité stratégique des centres E. Leclerc.

