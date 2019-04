Indre : inauguration d'une aire d'accouchement d'urgence

publié le 02/04/2019 à 20:36

Le 19 octobre dernier, la direction générale de l'agence régionale de la santé du Centre-Val de Loire et la direction de l'hôpital de Châteauroux ont décidé de fermer définitivement la maternité du Blanc. C'est une sage-femme du collectif "C'est pas demain la veille" qui a eu l'idée de créer une aire d'accouchement d'urgence pour sensibiliser au manque de structures et aux dangers liés à cette fermeture.



L'aire d'accouchement d'urgence a été installée au bord de la départementale 925, entre Vandoeuvres et Mézières-en-Brenne (Indre). Inaugurée le 1er avril, elle est indiquée par un panneau de signalisation sur lequel se trouve un QR code qui donne accès à un didacticiel pour accoucher. L'objectif est de former les futurs parents à un minimum de gestes d'urgences. L'idée vient d'Éthiopie, pays dans lequel les femmes accouchent dans des conditions extrêmement précaires. "On en n'est plus très loin" déplore la Maire du Blanc, contactée par RTL.

Sur place se trouve dans une tente une table sommaire en bois et du matériel pour clamper le cordon ombilical. Lors de l'inauguration, une démonstration a été réalisée avec un bassin en plastique. L'aire n'est pas vouée à rester même si des subventions ont été demandées auprès de l'Agence régionale de santé.

Les dangers liés à l'absence de maternité proche

La Maire du Blanc, Annick Gombert, explique qu'officiellement la fermeture de la maternité est liée "aux plannings incomplets" mais qu'officieusement c'est une question "d'économie".



Désormais, pour accoucher, une femme qui habite à Mézières-en-Brenne ou au Blanc par exemple, met au minimum une heure pour rejoindre une maternité ou un hôpital. S'ajoute à cette durée de parcours, les difficultés de circulation et le trajet inconfortable (rond-point, ralentisseurs). "C'est révoltant !" déclare Annick Gombert. Aussi, les fermetures de maternités entraînent un encombrement des CHU (Centres hospitaliers d'urgence), censés s'occuper essentiellement des grossesses à risque.



Pour la Maire, il faut qu'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, comprenne qu'à vouloir absolument faire des économies, "elle fait courir un danger aux femmes" et à leurs bébés. Selon elle, "un problème a priori bénin lorsqu'on est dans une maternité, comme une circulaire du cordon, est une vraie mise en danger lorsqu'on est sur la route".



La mise en place d'une aire d'accouchement d'urgence a un double objectif : sensibiliser l'État à la problématique qui touche la région et demander la réouverture de la maternité du Blanc. "On ne va pas lâcher car on a absolument besoin de cette maternité" confie la Maire.