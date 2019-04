publié le 01/04/2019 à 19:24

Une naissance un peu particulière. Dans le Nebraska, aux États-Unis, une femme de 61 ans a mis au monde sa propre petite-fille, après avoir été la mère porteuse de son fils et son compagnon. Quand Elliot Dougherty et Matthew Eledge lui ont fait part de leur envie d'être parents, la mère de ce dernier leur a spontanément proposé son aide.



"Je n'ai pas eu d'hésitation, c'était instinctif", raconte-t-elle à la chaîne de télévision locale KETV, citée par The Independant. Après une série d'examens médicaux, Madame Eledge obtient l'accord des médecins. Le fœtus est conçu par fécondation in vitro grâce au sperme de Matthew et aux ovules de la sœur d'Elliot.

"Quand vous êtes gay, marié et que vous voulez un enfant, vous savez que vous devrez trouver une manière spéciale de fonder une famille, raconte Matthew. Il existe des façons créatives et uniques de créer une famille". Malgré l'âge de la mère porteuse, l'accouchement s'est bien déroulé. L'enfant, une petite fille nommée Uma Louise, est né le 25 mars. Ce moment a été capturé par la photographe Ariel Panowicz, qui a publié plusieurs clichés sur son compte Instagram.