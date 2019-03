publié le 19/03/2019 à 16:05

Un peu moins de 10 minutes : c'est le temps de faire cuire une plâtrée de pâtes al dente ou une poignée de riz... C'est aussi le temps record qu'a mis une Américaine pour mettre au monde six bébés. Dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 mars, Thelma Chiaka a accouché de sextuplés au Woman's Hospital of Texas, à Houston (États-Unis).



Neuf petites minutes, de 4h50 à 4h59, lui auront suffit pour donner naissance à quatre garçons et deux filles, soit trois paires de jumeaux. Les bébés étaient dans un état stable, ils ont été placés en soins intensifs dans l'unité néonatale de l'hôpital. Ils pesaient chacun entre 508 grammes et 970 grammes, rapporte le Journal de Montréal.



Seuls les prénoms des deux petites filles ont été dévoilés : elles s'appellent Zina et Zuriel. Selon l'hôpital "la maman se porte à merveille". Elle pose d'ailleurs avec l'équipe médicale sur la page Facebook de l'établissement.

Une chance sur 4.7 milliards, c'est la probabilité de donner naissance à des sextuplés, rappelle l'hôpital qui s'est réjoui de cette naissance absolument extraordinaire. Ajoutez à ce ratio la probabilité de le faire en moins de 10 minutes et vous vous apercevrez à quel point cet accouchement est rarissime.