Une femme enceinte peut-elle tomber enceinte ? Le scénario semble improbable, et pourtant. Une femme de 20 ans a donné naissance à des jumeaux, au Bangladesh, alors qu'elle avait déjà accouché un mois plus tôt, rapporte la BBC. Prise de maux de ventre, elle était retournée à l'hôpital où elle avait appris attendre deux autres enfants, un garçon et une fille.



"Quand la patiente est arrivée, nous avons réalisé une échographie et avons découvert qu'elle portait deux enfants", raconte la gynécologue Sheila Poddar, qui a réalisé la césarienne. "Nous étions choqués. Je n'avais jamais rien vu de tel."

Cette situation s'explique, d'après la gynécologue, par le fait que sa patiente ait une malformation de l'appareil génital : elle possède deux utérus, une anomalie rare dont sont atteintes 1 à 2% des femmes. Les médecins peuvent le détecter et l'opérer. Mais cette jeune maman, issue d'un milieu très pauvre, n'avait jamais fait d’échographie durant sa grossesse.