Indemnité inflation : qui vont être les premiers à en bénéficier ?

C'est désormais chose sûre : malgré le rejet initial du Sénat, l'indemnité inflation verra bien le jour dès qu'elle avait été initialement annoncée par Jean Castex, après que le Parlement l'a approuvée ce mercredi 24 novembre. Une aide unique de 100 euros qui concerne toutes les personnes qui gagnent moins de 2.000 euros nets par mois, actifs, chômeurs, retraités ou même dans certains cas étudiants.

Les salariés du privé seront normalement les premiers à bénéficier de cette aide, qui sera versée par l'employeur et remboursée par l'État. Pour déterminer leur égilibilité, le mois d'octobre sera utilisé comme référence, comme le précise le ministère de l'Économie. Travailleurs non-salariés et étudiants boursiers percevront aussi cette aide dès décembre aussi, versée respectivement par l'URSSAF et le CNOUS.

Les agents publics, en revanche, devront patienter un peu car l'aide est prévue pour le mois de janvier 2022. C'est aussi le cas pour les chômeurs, qui seront indemnisés par Pôle Emploi directement, et les personnes qui perçoivent des aides sociales, dont le versement sera pris en charge par la Caf.