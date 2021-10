Indemnité inflation : sera-t-il possible de toucher la prime deux fois ?

C'est une mesure exceptionnelle pour rendre du pouvoir d'achat aux ménages. Jeudi 21 octobre, sur le plateau du journal de 20h de TF1, Jean Castex a annoncé la création d'une indemnité de 100 euros pour tous les Français gagnant moins de 2.000 euros par mois. Cette mesure concerne 38 millions de personnes selon le Premier ministre.

Pourtant, selon Midi Libre, certains particuliers pourrait toucher plusieurs centaines d'euros. Notamment ceux qui travaillent pour plusieurs employeurs. En effet, cette aide est versée directement par le patron et apparaît sur la fiche de paie de décembre. L'entreprise est ensuite remboursée par l'État. Les salariés travaillant pour différentes entreprises pourraient donc, en théorie, toucher plusieurs fois cette somme.

Un autre cas de figure concerne les Français à la fois salariés et indépendants. Ils pourront alors toucher à la fois 100 euros de la part de leur employeur et 100 euros de l'Urssaf. Même cas de figure pour les retraités qui travaillent toujours, ainsi que pour les étudiants salariés et à la fois boursiers. Pour le moment, aucune précision n'a été apportée sur un possible double versement de cette aide.