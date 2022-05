Inde : une femme transgenre va se faire greffer un utérus

Crédit : iStock / Getty Images Plus

C'est une première mondiale : en Inde, une opération est prévue pour implanter un utérus chez une femme transgenre. Ce n'est pour autant pas la première fois qu'un utérus est greffé. En 2014, en Suède, une femme de 35 ans a reçu une greffe d'utérus d'une donneuse de 61 ans. Grâce à cette greffe et à une FIV (Fécondation In Virto), elle a pu porter enfant qui est né en bonne santé après 8 mois de grossesse.

Cette réussite a ouvert la voie aux femmes transgenre à la mise au monde d'enfants. En revanche, cela peut être dangereux en raison du risque de rejet du greffon, qui peut conduire au décès de la patiente.

Le Dr Narenda Kaushik sera aux commandes lors de l'opération. Il a confié au quotidien britannique The Mirror que "chaque femme transgenre veut être aussi féminine que possible, et cela inclut le fait d'être une mère". Il ajoute que "le moyen d'y parvenir est de procéder à une transplantation utérine, de la même manière qu'une transplantation rénale ou autre."

L'organe sera prélevé sur une donneuse décédée ou vivante ayant fait le choix de se faire retirer l'utérus. Pour éviter tout risque de rejet, la patiente devra suivre un traitement à base d'immunosuppresseurs. Elle recevra ensuite une FIV dans l'espoir de porter un enfant.

Cette opération représente une avancée pour la communauté transgenre, mais également des inquiétudes quant à l'éthique.

