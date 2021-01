Inceste : "On se sent coupable parce qu'on n'a pas su dire non", confie une victime

publié le 19/01/2021 à 11:40

Des milliers de victimes témoignent sur les réseaux sociaux à propos de l'inceste. Une parole libérée par la publication du livre La familia grande, de Camille Kouchner, dans lequel elle évoque l'inceste subi par son frère. Une chape de plomb semble avoir explosé, et sur RTL une victime raconte son histoire, après l'avoir dévoilée sur les réseaux sociaux.

Camille, jeune Marseillaise de 30 ans aujourd'hui, explique comment son oncle a abusé d'elle durant plusieurs mois en 2003. Devant les milliers de victimes déclarées, elle explique vouloir raconter son cas au maximum de personnes, alors qu'une poignée seulement étaient au courant jusqu'ici.

Elle avait 13 ans lors des faits, son oncle 26 ans (il a été condamné à un an de prison avec sursis pour ces actes). "La première fois c'était à l'été 2003, j'étais en vacances chez mes grands-parents", se rappelle-t-elle. "On regardait un film ensemble, il a commencé à avoir des gestes déplacés. Ensuite ça a dégénéré", indique Camille. Des actes ont aussi eu lieu ensuite chez les parents de la victime.

Des parents en soutien, un grand-père accusateur

"Je me souviens la première fois d'avoir fait remarquer que ça ne me plaisait pas, puis il revenait à la charge jusqu'au point de rupture", confie Camille. Concernant les répercussions à la suite de ces attouchements, Camille explique que son père lui a expliqué qu'elle ne supportait plus alors les câlins, ou le moindre rapprochement. "On se sent coupable parce qu'on n'a pas su dire non", explique-t-elle.

Plus tard, dans ces relations avec son petit ami, Camille a été mal à l'aise. "Ça a été compliqué entre nous au début sexuellement. Même si j'en avais envie (...) des gestes qu'il avait, des expressions faciales me rappelaient mon oncle, et je me bloquais", raconte-t-elle.

Sur les conseils de son ex-petit ami, elle a fini par tout raconter à sa famille, de peur que sa petite sœur subisse la même chose. "Ça a été un vrai traumatisme pour ma mère, parce que c'était son petit frère. Elle m'a toujours cru et a porté plainte (...) Mon grand-mère, pour lui, c'était de ma faute. C'était moi qui avais tenté son fils", raconte-t-elle.