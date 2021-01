Inceste : briser la loi du silence

publié le 14/01/2021 à 03:27

Emilie a rencontré un homme marié il y a 2 ans. Ce soir, il lui a téléphoné pour rompre. Ce n'est pas la première fois mais elle ne veut plus le recontacter dorénavant.

Jean-Philippe a eu son fils ainé d'un premier mariage et 3 autres d'un second. Il y a 4 ans sa fille, désormais adulte, a révélé que son demi-frère avait abusé d'elle pendant plusieurs années lorsqu'elle était enfant. Jean-Philippe est dévasté. Il est celui qui a enfanté un "monstre", selon sa femme, et culpabilise terriblement pour sa fille.

Patricia a été victime d'attouchements de son frère lorsqu'elle avait 8 ans. Elle n'en a parlé qu') la mort de sa mère, il y a une dizaine d'années. Elle est devenue la honte de la famille, qui lui a tournée le dos. Malgré tout, Patricia sent que la parole la libère.

Sébastien a eu un modèle familial défaillant. Il a par la suite rencontré un homme séropositif tentant de le contaminer. Il avait 20 ans. Il n'a jamais reconstruit sa vie sentimentale et reporte tout sur son travail.

Catherine est intervenu à l'antenne car elle n'avait plus de contact avec ses garçons. Mais depuis les choses ont évolué.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Références citées :

- "On est fait pour s'entendre" - Inceste : un chemin douloureux vers la reconstruction

- Association "Face à l'inceste" : facealinceste.fr

- "La première fois j'avais 6 ans" d'Isabelle Aubry en Pocket

