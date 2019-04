Incendie à Notre-Dame : 8 Français sur 10 se sont sentis touchés

publié le 19/04/2019 à 09:40

La scène a suscité un émoi national. En voyant les images de la cathédrale Notre-Dame de Paris en proie aux flammes, le lundi 15 avril, les Français sont nombreux a avoir ressenti un pincement au cœur. 83% déclarent s'être sentis touchés et 86% jugent que c’est un moment important pour la France, selon un sondage BVA pour Orange, RTL et La Tribune publié ce vendredi 19 avril.



D'après cette étude, le niveau d'empathie est encore plus élevé chez les 65 ans et plus, les cadres, les habitants de l’agglomération parisienne ou encore les sympathisants de la droite et LREM.

Les particuliers sont également nombreux à vouloir contribuer à la restauration de la cathédrale. 31% des Français pourraient participer aux cagnottes et souscriptions mises en place pour financer la reconstruction. Le sondage révèle aussi que la côte de popularité d'Emmanuel Macron est remontée de trois points après l'incendie, pour s'établir à 32% de bonnes opinions.

Sondage réalisé par BVA pour Orange, RTL et La Tribune auprès d’un échantillon de 1002 Français représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogés par Internet du 17 au 18 avril 2019.