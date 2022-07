Impôts : les mentions "Madame" ou "Monsieur" supprimées des courriers

Si vous recevez prochainement une lettre de votre contrôleur des impôts, vous observerez un petit changement au début de votre courrier. La Direction générale des Finances publiques (DGFIP) a invité ses agents à ne plus mentionner les civilités dans leurs communications dans une note de service interne, consultée et dévoilée par Le Figaro.

L'administration fiscale demande une révision des formules de politesse utilisées en début et en fin de courrier. Le bloc destinataire, où sont indiqués le nom et l'adresse du destinataire, va aussi connaître une petite modification. Les termes "Madame" ou "Monsieur" vont ainsi disparaître des courriers et des mails.

Désormais, les contrôleurs fiscaux utiliseront un simple "Bonjour" comme formule de politesse. Cette recommandation s'inscrit "dans le contexte institutionnel et social actuel d'une meilleure prise en compte des évolutions de l'identité de genre", écrit l'administration fiscale dans cette note de service. La DFGIP précise que cette modification est une conséquence du vote de la loi autorisant le mariage entre les couples homosexuels, promulguée en 2013.

