Impôts : que faire en cas d'oubli ou d'erreur sur votre déclaration ?

Pas de panique si vous avez commis une erreur dans votre déclaration d'impôts. Pour les derniers départements concernés, du n°55 à 976, la date limite pour faire sa déclaration en ligne était ce mercredi 8 juin à 23h59. Les déclarations papiers devaient quant à elles être déposées au plus tard le mardi 31 mai 2022 à minuit. Alors que faire s'il est trop tard pour vous ?

Concernant les modifications de déclaration, si vous avez constaté une erreur et qu'il est trop tard, le service en ligne pour modifier votre déclaration sera disponible "mi-août 2022 jusqu'à mi-décembre 2022", précise le site impots.gouv. Après cette date vous ne pourrez plus modifier votre déclaration à partir du service de correction en ligne. Concernant les déclarations papiers, vous pourrez effectuer une réclamation une fois votre avis reçu, soit via la messagerie en ligne sur votre espace particulier, soit par courrier à votre centre des Finances publiques.

Venons en au cas le plus délicat : vous n'avez pas rempli votre déclaration à temps. Dans ce cas le contribuable s'expose à des pénalités, notamment une majoration de l'impôt. Celle-ci s'élève à 10% en l'absence de mise en demeure, 20% en cas de dépôt tardif de la déclaration dans les 30 jours suivant la mise en demeure et 40% lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les 30 jours suivant la réception d'une mise en demeure, précise le site Service public.

Alors ne trainez pas, l'administration française précise que des intérêts de retard peuvent aussi vous être appliqués, à hauteur de 0,20% de l'impôt dû par mois de retard.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info