Impôt sur le revenu 2023 : ce que vous allez gagner, tranche par tranche, avec la hausse du barème

Un coup de pouce non négligeable pour le portefeuille des Français. Alors que le gouvernement a récemment fait usage du 49.3 à l’Assemblée nationale pour faire adopter le projet de loi de finances pour 2023, le texte en question comporte une évolution du barème pour calculer l’impôt sur le revenu pour l’année 2023. Ce changement pourrait permettre à de nombreux contribuables de payer moins d’impôts.

Pour faire face à l’inflation galopante des derniers mois, le gouvernement a donc souhaité que les seuils des tranches du barème progressif soient revalorisés de 5,4%, soit le niveau de l’inflation durant l’année 2022. Vos impôts vont ainsi baisser si vos revenus n’ont pas connu la même augmentation. En effet, la part de vos revenus soumise aux tranches basses du barème, les moins taxées, sera plus élevée.

Prenons l’exemple, d’un célibataire, qui représente une seule part de quotient familial. Il pourra profiter d’un taux d’imposition nul jusqu’à 10 777 euros de revenus imposables, contre 10 225 en 2022, soit 552 euros de revenus exonérés d’impôt en plus. De la même façon, sa part de revenus taxée à 11 % au lieu de 30 % va augmenter de 856 euros et ainsi de suite. Grâce à cette revalorisation, une personne touchant le Smic devrait rester non imposable l’an prochain, alors qu’elle aurait payé 129 euros d'impôt sans cette mesure.

À noter que si vos revenus ont augmenté au même niveau que l’inflation, votre impôt sur le revenu devrait s’avérer identique d’une année sur l’autre.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info