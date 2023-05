À l’approche des beaux jours, il y a un sujet qui sent bon l’été : les piscines. Hors-sols ou creusées, en avoir une dans son jardin nécessite de connaître quelques pratiques et notions juridiques afin de pouvoir plonger dans le bassin sans soucis.

Tout comme l’achat d’un bien immobilier, l'emplacement de la piscine est primordial. Il faut tenir compte de l'ensoleillement, de la végétation, ainsi que de la pente du terrain. Il est recommandé de faire appel à un professionnel afin de réaliser une étude sur l’ensemble de ces points, ainsi qu’une étude de sol, afin d'identifier les éventuelles contraintes de votre jardin et les solutions les plus adaptées.

Si votre piscine mesure moins de 10m², aucune formalité n'est nécessaire. Pour une piscine entre 10 et 100m², une déclaration préalable de travaux est requise. Au-delà de 100m², un permis de construire s'impose. Une distance d’éloignement de la clôture, si vous avez des voisins, est parfois nécessaire. Le mieux étant toujours de se renseigner auprès de votre mairie pour connaître les règles d'urbanisme spécifique à votre commune.

Quel type de piscine choisir ?

Les piscines hors-sols sont les plus faciles et rapides à installer, mais elles sont souvent moins esthétiques et moins durables. Les piscines enterrées et semi-enterrées demandent davantage de travaux, mais elles s'intègrent mieux dans le paysage et offrent un confort de baignade supérieur. Une différence de prix se reflète parmi ces 3 types de piscines, ce qui peut guider notre choix. En effet les piscines enterrées sont plus coûteuses que les hors sols !

En termes de matériaux, vous pouvez opter pour le béton, le polyester, l'acier, ou encore le bois. Chacun présente des avantages et des inconvénients en termes de coût, d'esthétique et de durabilité. Prenez le temps de bien vous informer et de comparer les offres pour choisir celui qui sera le plus adapté à votre projet. Là encore, selon la qualité de votre terrain, son accessibilité et votre budget, les solutions doivent être adaptées.

Enfin, pour ceux qui préfèrent une alternative écologique, il existe les bassins naturels que l’on appelle "piscines biologiques". Ce type de piscine utilise un système de filtration naturelle grâce à des plantes aquatiques, donc sans recours à des produits chimiques. En plus de s'intégrer harmonieusement dans le paysage et dans votre jardin, ce bassin offre une baignade plus respectueuse de l'environnement !



