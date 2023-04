Immobilier : Stéphane Plaza vous donne les questions à vous poser avant de mettre en vente votre bien

Crédit : Ugo Padovani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

La vente d'un appartement ou d'une maison est une décision importante qui peut avoir un impact financier significatif sur votre vie. Alors, avant de mettre en vente votre bien immobilier, il est important de vous poser les bonnes questions pour vous assurer que vous êtes prêt à franchir le pas. La première question à se poser c’est la raison pour laquelle vous vendez votre appartement ou votre maison.

Cette question peut sembler évidente, mais il est important de la prendre en compte, car elle peut influencer votre stratégie de vente. Par exemple, si vous vendez votre bien parce que vous avez besoin de cette somme pour récupérer des liquidités ou parce que vous souhaitez vous séparer de la personne avec qui vous y vivez, vous pouvez être prêt à accepter un prix inférieur pour conclure rapidement la vente. En revanche, si vous vendez parce que vous cherchez une maison plus grande pour votre famille, vous pouvez être moins enclin à accepter un prix inférieur et être prêt à attendre celui que vous pensez être "le bon acheteur".

Il faut donc, dès le départ, s’inquiéter du prix de vente car c'est un élément crucial dans la vente d'un bien immobilier. Il est important de déterminer un prix juste et réaliste. Vous pouvez vous faire une première idée en consultant les prix de vente des biens similaires dans votre quartier : cela vous donnera une fourchette des prix. Mais pour obtenir une idée précise et juste de la valeur de votre bien, je vous recommande de faire une estimation par un professionnel de l’immobilier. Il saura tenir compte des caractéristiques spécifiques de votre appartement ou maison, et il pourra les confronter aux attentes des acquéreurs pour vous proposer un prix pertinent.



Les autres sujets financiers à étudier

La vente d'un bien immobilier implique certains coûts comme réaliser des diagnostics techniques sur le bien AVANT sa publication en annonce. Il faut tenir compte aussi de certains frais que vous pourriez avoir pour remettre en valeur votre bien : un coup de peinture dans le salon, une cabine de douche à changer, un jardin à rafraîchir, etc. Enfin, n’oubliez pas de prévoir votre budget de déménagement !

Faut-il vendre seul ou se faire accompagner par un agent immobilier ? La bonne nouvelle, c’est que vous avez le choix ! Évidemment, je vous conseillerai de faire appel à un professionnel pour vendre votre bien dans les meilleures conditions. Vous bénéficierez de son expertise pour trouver le prix juste et une stratégie de commercialisation efficace pour attirer des acheteurs utiles.

Il vous fera profiter d’une visibilité maximale grâce à ses outils permettant de toucher un large public, ainsi que gagner du temps et de l’énergie, en prenant en charge toutes les étapes nécessaires, de la mise sur le marché à la gestion des visites, la négociation, répondre à toutes les questions des acquéreurs potentiels, faire le lien avec les notaires, etc. En réalité, vendre son bien peut être un moment stressant : le recours à un professionnel de l’immobilier est une solution pour vous aider à réduire cette charge et à vendre sereinement.

