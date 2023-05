Immobilier : Stéphane Plaza vous dit tout sur le style Art déco

Le style Art déco est une abréviation d’Art décoratif qui voit le jour au début du XXe siècle et qui connaît son apogée dans les années 20. Ce style est né en réaction à l’Art Nouveau. Il se caractérise par la présence d’un grand nombre d’objets de décoration, de couleur, qui permet ainsi un côté élégant, extravagant. Le style Art déco n’est pas particulièrement difficile à reproduire chez soi, il suffit de respecter quelques codes : lignes géométriques majestueuses, symétriques, des formes épurées, qui mêlent ainsi une variété de matériaux et d’ornements. C’est un style qui met en honneur les textures, notamment le velours.



L’Art Nouveau, lui, se caractérise par des lignes sinueuses, des courbes et formes organiques ; c’est un style qui se veut chargé, coloré et fleuri tandis que l’Art déco est plus épuré avec des lignes rigoureuses et géométriques. Ce sont des teintes plutôt sombres comme le noir, le vert émeraude, le bleu, gris foncé, contrastées par des touches plus claires (rose poudré, marron, orange…) pour apporter ce côté chic, élégant. C’est un style avant tout distingué où il faut miser sur des contrastes, des couleurs osées notamment pour des éléments principaux d’une pièce comme le canapé, fauteuil ou une tête de lit.



Quels matériaux ?

Le style Art déco se déploie des matériaux nobles, ivoires, cuivres, nacres, l’or, le bronze, cristal. Le laiton et le marbre sont également des matériaux typiques de cette tendance décorative, tout comme le bois qui est pour le coup très omniprésent. Ce style se manifeste grâce au revêtement des murs. Vous pouvez associer une faïence d’un vert canard sur la partie inférieure du mur avec un papier peint imprimé géométrique sur la partie supérieure. Pour votre robinetterie, choisissez la dorée ou en laiton, qui apportera cette touche d’élégance à votre pièce. N’oubliez pas d’accessoiriser cet espace avec un beau miroir de couleur or.

Comme on peut le voir, le style Art déco renaît de ses cendres et revient en force dans les intérieurs. Il n’est pas nécessaire d’investir dans du mobilier haut de gamme. Voici deux astuces pour faire votre Art déco : prenez un vase, peignez-le en bleu ou en vert émeraude en ajoutant des détails couleur en or. Si vous souhaitez faire une table d’appoint Art déco, prenez trois tiges en laiton pour les pieds, une planche à découper géométrique (ronde, triangle, hexagone), et un miroir à découper en respectant la forme de la planche. Assemblez la table, les pieds vissés un à un à la planche, puis collez le miroir au-dessus de la planche. Peignez la bordure avec une couleur dorée pour rendre cette déco élégante.

