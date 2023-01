Immobilier : Stéphane Plaza vous explique l'importance du DPE en cas d'achat

Vendre un appartement avec un mauvais diagnostic de performance énergétique est

mieux qu’une maison. En effet cela s’explique déjà par une décote du bien. Pour une maison la décote peut aller jusqu’à 15% si le diagnostic de performance énergétique est mauvais tandis que pour un appartement la décote est entre 5 et 10%.

La première raison est liée à la taille du logement pour le chauffer. Le coût sera équivalent ou inférieur avec un appartement mal isolé. Prenons cet exemple : un 3 pièces de 70m2 avec une performance énergétique classé F sera identique qu’une maison de 150m2 classé C. La seconde raison est la surface ; une maison possède une surface plus grande que celle d’un appartement, ce qui entraîne un coût élevé en-terme de travaux d’isolation, qui varient en fonction des villes.

Nous pouvons dire que jusqu’à la lettre D, l’écart n’apparaît pas. Il apparaît à partir des

lettres G, F où effectivement l’écart est important.

Un impact qui varie selon les régions

Cet impact de diagnostic varie entre région, comme le prix du mètre carré. On retrouve une forte présence de passoires thermiques dans le nord de la France, qui entraîne une baisse de 15% pour les maisons tandis que dans le sud, l’impact est moindre, la baisse est de 5 à 10%, qui peut s’expliquer par les conditions climatiques plus chaudes. Paris n’est pas encore impacté dans cet écart.

Le marché de l’immobilier à Paris subit une tension depuis un an. Les prix baissent à

cause de la situation actuelle, et non à cause d’un mauvais DPE. Également nous trouvons dans la capitale un pourcentage supérieur de passoires thermiques que dans le sud : 51% contre 31%. Pour les futurs acheteurs, investisseurs, ils font une affaire en achetant une passoire thermique car le prix au m2 est moindre.

La contrepartie est d’accepter les travaux qui parfois sont longs et couteux. Il faut donc accepter cette contrainte. Un calendrier est à respecter concernant les locations de passoires thermiques. Les logements classés G seront interdits à la location en 2025, les logements classés F en 2028 et les logements classés E en 2034.

