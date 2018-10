publié le 08/10/2018 à 09:15

Les avocats ont peur du projet de réforme de la justice dont la discussion débute cette semaine au Sénat. Le barreau de Paris critique vertement ce projet qu'il juge particulièrement nuisible aux victimes. Marie-Aimée Peyron, bâtonnière de Paris, explique sur RTL les raisons de l'inquiétude de sa profession.



"Le problème numéro 1 de la justice en France ce sont les moyens, humains et budgétaires", confie Marie-Aimée Peyron, "mais le projet de réforme ne permet pas de pallier aux difficultés rencontrées et notamment la lenteur de la justice". À l'heure actuelle, il faut un an en moyenne pour attendre une décision d'un tribunal de grande instance et plus de 40 mois pour un jugement d'assises. Et la cause "est le manque de moyens humains" selon Marie-Aimée Peyron. "Nous avons plus de 8.000 magistrats et nous sommes 67.000 avocats, il y a donc un manque de parquetiers criant".



La bâtonnière de Paris affirme que donner plus de pouvoir au procureur ne renforce pas la protection des victimes. "Pour la bonne et simple raison que les avocats des victimes et les victimes n'on pas accès au dossier, ce qui pose problème", affirme-t-elle.