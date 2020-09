Il faut encore 150.000 euros pour restaurer le tombeau de Napoléon Ier

publié le 07/09/2020 à 21:28

"Je désire que mes Cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j’ai tant aimé." Le 16 avril 1821, dix-neuf jours avant de passer de vie à trépas, l'Empereur déchu Napoléon Ier, exilé sur l'île de Sainte-Hélène, exprime ainsi sa dernière volonté. Ce n'est que 19 ans après qu'il a été exaucé, lorsque ces cendres ont été rapatriées en 1840. Aujourd'hui, son tombeau nécessite une restauration, et il manque encore 150.00 euros.

C'est ce qu'a expliqué l'historien Thierry Lentz, directeur de la Fondation Napoléon, au Point : "Au 31 août, nous avions dépassé les 645.000 euros de dons sur les 800.000 espérés. Il manque donc près de 150.000 euros, nous sommes plutôt confiants sur le bouclage du budget."

Les particuliers ont déjà contribué à hauteur de 300.000 euros, dont des Américains, des Belges et des Italiens. Le reste de la somme déjà réunie vient d'entreprises. Les restaurations sont menées pour le bicentenaire de la mort de l'Empereur, célébré en 2021. Elles doivent être achevées au printemps.

Le tombeau doit être nettoyé méticuleusement, les sols doivent être restaurés et consolidés, des dorures doivent être reprises et d'autres tombeaux doivent être eux aussi rénovés. Il est possible de donner en ligne ou par chèque en téléchargeant un formulaire. Un don de 20 euros donne droit à un diplôme, un don de 100 euros offre une visite "privilège" de la grande exposition du musée de l'Armée pour le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier.