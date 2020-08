publié le 07/08/2020 à 15:28

On retrouve au Musée Canova de Possagno, au nord de Venise, une sculpture en plâtre représentant Pauline Bonaparte, soeur de Napoléon, semi-allongée sur un canapé. Une installation qui a donné pour idée à un touriste autrichien de s’asseoir sur l'oeuvre afin de poser pour une photo.

Manque de chance, le visiteur a au passage endommagé la sculpture, brisant deux de ses orteils. Les images de vidéosurveillance le montre s'apercevoir de son geste, puis s'éloigner, sans prévenir, de l'oeuvre.

Identifié sur ces images, l'auteur des faits s'est lui-même dénoncé, expliquant dans une lettre envoyée au musée et publiée en partie sur Facebook qu'il n'avait pas conscience des conséquences de son cliché, et qu'il avait donc continué "normalement" sa visite et son séjour en Italie. Il a également demandé à connaître "les étapes à suivre dans cette situation très désagréable", et s'est excusé pour son acte.

L'oeuvre, surnommée la Vénus Borghèse, a été sculptée par l'Italien Antonio Canova en 1808. Elle avait notamment survécu à une explosion dans le musée lors de la Première guerre mondiale.