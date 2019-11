publié le 06/11/2019 à 15:00

Il s’appelait Charles Étienne Gudin, et sa dépouille vient d'être identifiée 207 ans après sa mort. Il était général d'empire, et son corps a été découvert à Smolensk, en Russie, en juillet 2019. Plusieurs mois plus tard, l'ADN a donc fini par livrer son verdict. Et son identité n'est pas anodine. Charles Étienne Gudin est un patronyme gravé sur le côté est de l'Arc de Triomphe, et son buste est présent à la galerie des batailles du Château de Versailles.

Condisciple de Napoléon à l'école de Brienne, l'empereur le considérait comme l'un de ses hommes les plus intrépides. Son cœur, arraché lors de sa mort et mis dans une urne au cimetière du Père Lachaise, avait été dérobé, et on n'avait ainsi plus de traces de son corps.

Jusqu'en juillet 2019, quand un squelette auquel il manquait la jambe gauche est trouvé dans un jardin public de Smolensk. L'équipe d'archéologues et d'historiens franco-russes fait aussitôt le lien. Car le général avait été amputé le 19 août 1812, trois jours avant de décéder de la gangrène.

Les tests ADN effectués sur les restes de sa mère et de son frère (lui aussi général), se sont avérés positifs. Le corps sera rapatrié, et on dit même qu'une cérémonie pourrait réunir, aux Invalides, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron.