Idées cadeaux de Noël : quels jeux de société offrir ?

1.000. Voici le nombre de nouveaux jeux de société tous les ans. 23 millions de boîtes de jeux de société vendues chaque année en France. Une croissance de 15 % par rapport à 2019. Parmi ces multiples choix, voici donc les plus grands succès pour petits et grands.

Le "Puissance 4", le fameux jeu où il faut faire 4 rouges ou 4 jaunes en diagonale, en verticale ou à l'horizontale est un grand classique. Cette année, vous pouvez faire un pas de côté en tentant le "Trivial Poursuit édition 2010-2020" qui est réservé plutôt aux ados (à partir de 16 ans). Exemple d'une première question : quel est le titre interprété en duo par Angèle et Dua Lipa ?

Si vous n'avez pas la question, vous pouvez tenter le : "Tu ris, tu perds" ! L'objectif : ne pas rire aux blagues, même les plus nulles. Exemple : qu'est-ce qu'une femme de Dijon à moto ? Une motarde de Dijon...

Pour les plus jeunes

En restant dans la série des grands classiques, il y a aussi le "Monopoly" (à partir de 8 ans). Tout le monde le connaît. Il a tout de même 200 versions. Cette année, il y a deux nouveautés : vous pouvez construire des bâtiments en 3D ou alors la version avec les faux billets. Attention, c'est pas évident de faire la différence entre les faux et les vrais billets dans cette version !

Le jeu "Climat Tic-tac" (dès 10 ans) est aussi la nouveauté de cette année. Ici, les joueurs vont s'allier pour protéger la planète et limiter les productions de CO2. Il y a 150 défis à relever. Si vous voulez un format plus petit, il y a aussi les Défis nature qui vend 3 millions d'exemplaires chaque année.

La SPA a aussi lancé son jeu "Adoptez-les tous !" (à partir de 8 ans). C'est aux joueurs de trouver la famille idéale pour les chiens ou chats. Et enfin, "Un escape game Fort Boyard" qui invite les joueurs à enquêter 124 cartes, 2 livrets et 1 décodeur secret. On y retrouvera les éléments principaux de Fort Boyard pour cette édition spéciale.



Tous les cadeaux présentés dans cette chronique seront donnés au Secours populaire. Si vous aussi vous souhaitez aider les plus démunis, rendez-vous sur le site de l’association.