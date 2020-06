Déconfinement : les ventes et locations de camping-cars s'envolent

publié le 21/06/2020 à 19:37

Ils ne manqueront pas de s'étaler sur les routes de France durant tout l'été. Véritables stars des vacances estivales, les camping-cars sont les grands gagnants du déconfinement puisque les ventes et les locations sont en forte hausse avec une tendance pour les van combi qui sont plus petits et moins chers.

Depuis le début du déconfinement, les camping-cars conquièrent un nouveau public en France, un pays où ces véhicules ont le plus la cote puisque près de 500.000 circulent chaque année dans l'Hexagone. La France est l'un des champions européens quand on sait qu'ils sont deux millions à rouler sur le Vieux Continent.

Les ventes ont décollé depuis le lundi 11 mai comme en atteste les 3.500 camping-cars et vans neufs qui ont été immatriculés. Son acquisition est un vrai budget puisqu'ils coûtent en moyenne 45.000 euros lorsqu'ils sont neufs. Les acheteurs se tournent donc vers le marché de l'occasion où les loueurs ont enregistré des demandes en hausse de 50%.



Patrick Guillou, membre du syndicat des constructeurs de véhicules de loisirs, se réjouit des "signaux extrêmement positifs" dans le secteur depuis le lundi 11 mai et souligne l'arrivée "de nouveaux clients qui n'avaient pas nécessairement pensé aux véhicules de loisirs pour les vacances". Selon lui, leur "usage très sécurisant d'un point de vue sanitaire en mangeant, dormant et se lavant en évitant les espaces collectifs" permet aux Français de plus les plébisciter qu'une semaine en camping.