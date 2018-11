publié le 28/11/2018 à 18:44

Les clichés antisémites prospèrent toujours en Europe. Un Français sur cinq (21%), âgé entre 18 et 34 ans, déclare n'avoir jamais entendu parler de l'Holocauste, l'extermination d'environ six millions de Juifs par les Nazis lors de la seconde guerre mondiale, selon une enquête réalisée par la chaîne de télévision américaine CNN.



Un chiffre qui est de 8% sur l'ensemble de la population française. Un phénomène inquiétant que l'on observe aussi chez nos voisins. Ainsi, un citoyen Européen sur 20 affirme n'avoir jamais entendu de la Shoah, "alors même que des dizaines de milliers de survivants de l'Holocauste sont encore vivants aujourd'hui", s'étonne le média.

En Autriche, pays de naissance d'Adolf Hitler, 12% des jeunes disent ne pas avoir connaissance du génocide juif, quand 40% des adultes affirment ne savoir qu' "un peu" de cette épisode tragique de l'Histoire.

Les Juifs "trop influents" pour un Européen sur 4

Soixante-treize ans seulement après la fin du conflit mondial, les stéréotypes au sujet des Juifs sont donc encore très vivaces en Europe. En témoignent d'autres résultats tout aussi étonnants.



Un quart des Européens sondés estiment, selon cette étude, que les personnes de confession judaïque ont "trop d'influence dans les affaires et la finance", et 20% pensent que cette influence s'exerce aussi sur les médias et la politique.





CNN a effectué entre le 7 et 20 septembre dernier une étude en ligne auprès de 7.000 Européens vivant en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Pologne, en Hongrie, en Suède et en Autriche.



La chaîne américaine précise néanmoins que les Américains ne font pas mieux en la matière en citant une précédente étude où 10% des adultes du pays disent ne pas être sûrs d'"avoir jamais entendu parlé de l'Holocauste".