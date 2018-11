publié le 09/11/2018 à 13:27

Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, baptisée Nuit de Cristal, les nazis perpétraient le premier pogrom contre les juifs. Quatre-vingts ans plus tard, jour pour jour, un bilan fait état de 69% d'augmentation des actes antisémites en France depuis le 1er janvier. Ces chiffres alarmants ont motivé une tribune de la part du Premier ministre Édouard Philippe sur Facebook au matin.



"D'habitude, le ministère de l'Intérieur attend une communication annuelle, mais le Premier ministre a choisi de révéler ce chiffre et de ne pas se taire aujourd'hui, car nous sommes au 80e anniversaire de la Nuit de Cristal", explique Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, invité de RTL Midi ce vendredi 9 novembre.

Pour remédier à cette résurgence de l'antisémitisme, Frédéric Potier évoque plusieurs pistes, notamment celle du traitement de la parole haineuse sur les réseaux sociaux. Sur ce sujet, Édouard Philippe a évoqué dans sa tribune une modification de la législation en 2019. "Combattre la haine sur internet c'est très clairement la priorité", confirme le délégué ministériel.

"L'antisémitisme progresse nettement, mois par mois, et sur tous les types d'actes, que ce soit les agressions, les injures, les dégradations de biens", énumère Frédéric Potier. "Nous avons souhaité interpeller toute la société parce que l'antisémitisme est l'affaire de tous".